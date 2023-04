Luxemburger Experten raten: Essen gegen Heißhungerattacken – Diese Tipps helfen gegen ungewolltes Naschen

Weg von Junkfood, hin zu Bio-Snacks

Um Heißhungerattacken möglichst zu vermeiden , sollte jedoch unbedingt davon abgesehen werden, unnötig zu hungern. «Man sollte während der Mahlzeiten ausreichend und gut essen. Es ist durchaus möglich, zu schlemmen, ohne sich massiv einzuschränken», so der Trainer. Wer also auf seinen Körper hört und regelmäßig und ausgewogen isst, kann plötzliche Hungerattacken verhindern. «Planen Sie Ihre Mahlzeiten für die ganze Woche, einschließlich Zwischenmahlzeite», rät Expertin Sofia Rodrigues Fialho. Weiter erinnert sie daran, unbedingt ausreichend Wasser über den Tag verteilt zu trinken . Auch das diene dazu, Heißhungerattacken aus dem Weg zu gehen.

Oft scheinen Alternativen zum Ungesunden nur rar gesät zu sein. Das Unternehmen Fika, das seit einem Jahr in Luxemburg tätig ist, bietet gesunde Bio-Snacks an. «Wir wollen Junkfood und übermäßigem Zuckerkonsum den Kampf ansagen, um damit das Wohlbefinden der Menschen zu fördern», erklärt der Mitbegründer Florian Étienne. Zu den Produkten gehören getrocknete Früchte, Riegel oder auch Kekse, die deutlich gesünder sind als die üblichen Süßigkeiten. Und tatsächlich seien eben solche Produkte derzeit nachgefragt, sowohl in Unternehmen als Büro-Leckerei als auch bei Privatpersonen, wie Florian Étienne erklärt. Auch das Unternehmen Dallmayr, hat diesen Trend weg von Junkfood beobachten können. «Die Nachfrage der Verbraucher hat sich in den vergangenen Jahren in Richtung gesunder Produkte entwickelt», erklärt ein Sprecher der Firma. Auch wenn die klassischen Snacks für die meisten nicht gänzlich wegzudenken sind.