Essensgutscheine: Papierschecks von Edenred verabschieden sich

Edenred-Essensgutscheine aus Papier gehören der Vergangenheit an. «99 Prozent unserer Nutzer in Luxemburg sind auf die digitale Variante umgestiegen», erklärt Olivier Bouquet, CEO von Edenred für Belgien und Luxemburg. Das Schwergewicht unter den Essensgutschein-Anbietern im Großherzogtum, das sich den Markt mit Sodexo teilt, hat Ende September seinen letzten Essensgutschein in Papierform ausgegeben. Damit ist das Unternehmen dem Gesetz, das eine vollständige Digitalisierung ab dem 1. Januar 2024 vorsieht, um drei Monate zuvorgekommen.

Die bereits ausgestellten physischen Gutscheine behalten auch nach diesem Datum ihre Gültigkeit. «Wir haben die Karte und das mobile Bezahlen Anfang des Jahres eingeführt», berichtet der CEO. Das sei reibungslos vonstattengegangen, da man auf Erfahrungen aus Belgien habe zurückgreifen können, wo schon seit Jahren alles digital ablaufe, so Olivier Bouquet weiter. So erfolgreich seien diese Lösungen gewesen, dass sie beschlossen hätten, den Prozess zu beschleunigen. «Ich habe den Eindruck, dass die luxemburgischen Kunden schon lange darauf gewartet haben», so der Unternehmenschef.

«Die Essensgutscheine müssen jetzt nicht mehr von Hand an die Mitarbeiter ausgegeben werden, und die Einzelhändler müssen sie nicht mehr zählen und an uns schicken. Die Rückerstattung erfolgt automatisch». In der digitalen Variante werden die Essensgutscheine auf das Konto des Arbeitnehmers geladen, der beim Händler mit seiner Karte bezahlt – oder seinem Smartphone, wenn er seine Karte in sein Apple- oder Google-Wallet geladen hat.

Das System verwendet den ältesten Essensgutschein zuerst. Ab 2024 steigt der Wert des Essensgutscheins von derzeit 10,80 Euro auf 15 Euro, ohne dass sich der Anteil des Arbeitnehmers erhöht. Pro Tag können bis zu fünf Gutscheine eingelöst werden, und zwar auch am Wochenende oder im Urlaub.