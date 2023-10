Etienne Vaessen: «Schön, alle wiederzusehen» – Torwart spricht nach Reanimation

«Es war sehr schön, alle für eine Weile wiederzusehen», verkündete Etienne Vaessen am Montag, nachdem er mit seinen Teamkollegen und Mitarbeitenden des RKC Waalwijk per Videocall telefoniert hatte. Der 28-jährige Torwart des niederländischen Eredivisie-Clubs erlebte am Samstag die wohl schlimmsten Momente seines Lebens.