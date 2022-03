Premier League : Eto’o schießt ManUnited im Alleingang ab

Samuel Eto’o erlebt bei Chelsea einen wunderbaren Sonntag. Beim Spitzenduell gegen Manchester schießt er alle Tore für die Blues, welche 3:1 siegen.

Der FC Chelsea bleibt Spitzenreiter FC Arsenal und dem Tabellenzweiten Manchester City in der englischen Premier League auf den Fersen. Die Blues fertigten am Sonntag den kriselnden Meister Manchester United mit 3:1 ab. Stürmer Samuel Eto'o traf an der Stamford Bridge gleich dreimal. Der Kameruner war in der 7., 45. und 49. Spielminute zur Stelle. Den Treffer der Gäste erzielte Javier Hernández (78.). Der deutsche Fußball-Nationalspieler André Schürrle gehörte nicht zum Kader von Coach Jose Mourinho.