In Luxemburg – Ettelbrücker Maternité muss vorübergehend geschlossen werden

Am Donnerstag hatte das Centre Hospitalier du Nord (CHdN) eine bevorstehende Schließung seiner Entbindungsstation aufgrund des Mangels an Kinderärzten dementiert. «Der Dienst wird mit einem maximalen Sicherheits- und Betreuungsniveau garantiert», betonte das Krankenhaus.

Doch bereits am Sonntagabend gaben der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung in einer Erklärung bekannt, dass das CHdN gezwungen sei, seine Entbindungsstation ab Montag vorübergehend zu schließen. Grund für diese Entscheidung waren die Schritte der Vereinigung der Anästhesie- und Intensivmediziner von Ettelbrück und der Gruppe der Gynäkologen und Geburtshelfer des CHdN, die «eine Anpassung der Funktionsweise der Entbindungsstation an das Krankenhausgesetz» forderten. Sie beziehen sich auf das Gesetz vom März 2018, das vorschreibt, dass in einer Entbindungsstation, die weniger als 1500 Entbindungen pro Jahr gewährleistet 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche ein Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, der Facharzt für Anästhesie und ein Facharzt für Pädiatrie anwesend sein müssen.

Die Maternité in Ettelbrück führt jährlich mehr als 800 Entbindungen durch, es mangelt jedoch an Kinderärzten. In einer dringlichen parlamentarischen Anfrage von Jean-Paul Schaaf, Martine Hansen und Claude Wiseler wandte sich die CSV gestern Abend an die Gesundheitsministerin. «Kann ein Anästhesiearzt, der ein Neugeborenes reanimiert, ohne dass der Facharzt für Neonatologie anwesend ist, in jedem Fall haftbar gemacht werden?», fragten sie. Die werdenden Mütter sollten vorläufig an die Krankenhäuser der Hauptstadt verwiesen werden.