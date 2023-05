Rotondes: Ettelbrücker Schüler schnuppern bei «Game Over» Theaterluft

Nach einem Akt der Rebellion gegen ihre Lehrerin sind einige Jugendliche in einem Spiel gefangen. Um sich aus dieser Situation zu befreien, müssen sie ebenso überraschende wie furchterregende Prüfungen bestehen. So lautet der Plot des Stücks «Game Over» von zwölf Schülerinnen und Schülern des Lycée technique in Ettelbrück. Seit November haben sie mit ihren Lehrkräften und dem Team der Rotondes an der Entwicklung des Stückes gearbeitet.