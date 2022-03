Gewalttat : Ettelbrücker tötet Ehefrau mit Messer

ETTELBRÜCK - Ein Ettelbrücker hat in der Nacht zum Mittwoch seine Frau mit Messerstichen umgebracht. Der Mann meldete sich anschließend selbst bei der Polizei.

Ein Mann aus Ettelbrück hat seiner Ehefrau in der vergangenen Nacht im Streit mit einem Messer tötliche Verletzungen zugefügt. Er rief gegen Mitternacht die Notrufzentrale der Polizei an und meldete das Vergehen, das sich in der rue Michel Weber zugetragen hatte. Vor Ort nahmen die Polizisten den Täter fest. Die Kriminalpolizei ist nun beauftragt, die genauen Umstände der Tat zu klären. Die Staatsanwaltschaft Diekirch hat ein Untersuchungsverfahren eingeleitet.