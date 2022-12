CNS: Rund 15.000 Pflegebedürftige werden in Luxemburg betreut

5345 Personen werden in Pflegeheimen betreut.

Etwa 955.300 Personen werden im Jahr 2023 durch die Pflegeversicherung der Gesundheitskasse abgedeckt sein, wie der Verwaltungsrat der Nationalen Gesundheitskasse (CNS) am Montag in einer Erklärung mitgeteilt hat. Zwei Drittel davon sind Ansässige und ein Drittel sind Nichtansässige. Laut Schätzungen der CNS wird die Zahl der zu Hause betreuten Pflegebedürftigen um 4,2 Prozent steigen: von 9086 im Jahr 2022 auf 9471 im Jahr 2023.

Die durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegeheimen wird voraussichtlich um 1,4 Prozent auf 5345 Personen steigen – davon 2510 in Senioreneinrichtungen und 2215 in Pflegeheimen.