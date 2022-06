EU : EU-Behörde beklagt Betrugsversuche mit Corona-Impfstoffen im Milliardenwert

Die EU-Betrugsbekämpfung hat im vergangenen Jahr Betrugsversuche mit gefälschten Angeboten von Corona-Impfstoffen im Milliardenwert aufgedeckt. Wie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) am Mittwoch in ihrem Jahresbericht für 2021 herausstellte, geht es um Angebote von angeblichen Zwischenhändlern, die sich auf den Verkauf großer Mengen von Impfstoffen bezogen. Ziel der Betrüger war es, staatliche Stellen in EU-Ländern zu hohen Anzahlungen zu bewegen und dann «mit dem Geld zu verschwinden».