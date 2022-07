Corona : EU-Behörden empfehlen weitere Auffrischimpfung für alle ab 60

Die EU-Behörden gehen bei dem Alter, für das sie eine zweite Auffrischungsimpfung empfehlen, einen Schritt nach unten. Nun wird sie auch Personen ab 60 angeraten.

Führende EU-Behörden halten es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu geben. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen am Montag, eine zweite Booster-Impfung für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen. Bereits im April hatten die in Stockholm und Amsterdam ansässigen Behörden solche Auffrischdosen für alle ab 80 empfohlen.