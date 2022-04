Luxemburg : EU-Behörden untersuchen Salmonellen-Ausbruch in Europa

LUXEMBURG/STOCKHOLM – Wie EFSA und ECDC mitteilen, ist der Ausbruch durch einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kindern gekennzeichnet, die mit teils schweren Symptomen ins Krankenhaus müssen.

Die wahrscheinlich mit Schoko-Produkten zusammenhängenden Salmonellenfälle in Luxemburg, Deutschland und weiteren europäischen Ländern beschäftigen nun auch zwei EU-Behörden. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Ausbruch aufgenommen und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen. Bislang seien 105 bestätigte Fälle sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, teilten die in Parma und Stockholm ansässigen Behörden am Mittwoch mit.

Fast die Hälfte aller bisher gemeldeten Infektionen gab es den Angaben zufolge in Großbritannien, wo bereits am 7. Januar der erste Fall nachgewiesen worden war. In Luxemburg wurde bislang erst ein Fall bestätigt, wie das Regierungskommissariat für Qualität, Betrug und Lebensmittelsicherheit am Mittwoch mitteilte. In Deutschland sind demnach vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle bekannt. Betroffen sind auch Belgien, Frankreich, Irland, die Niederlande, Norwegen und Schweden.