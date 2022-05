Iran : EU-Chefdiplomat – Blockade der Iran-Verhandlungen gelöst

Im Ringen um eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran gibt es nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell neue Hoffnung.

Der iranische Außenminister Ali Bagheri Kani begrüßt den EU-Außenbeauftragten Enrique Mora in Teheran, am 11. Mai, 2022.

Die jüngsten Gespräche des EU-Chefunterhändlers Enrique Mora in Teheran seien besser gelaufen als erwartet, sagte Borrell am Freitag am Rande des G7-Außenministertreffens in Weißenhaus. Die zuletzt blockierten Verhandlungen könnten nun fortgesetzt werden. «Das bedeutet, dass es eine Perspektive auf eine Einigung gibt», sagte Borrell.