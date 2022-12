Brüssel : EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel

Die Energieminister der EU-Staaten einigten sich am Montag auf die Möglichkeit eines drastischen Markteingriffs, wie eine Sprecherin des EU-Ministerrats mitteilte. Der Gaspreis am Handelsplatz TTF soll unter bestimmten Bedingungen die Grenze von 180 Euro pro Megawattstunde nicht übersteigen dürfen.

Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) begrüßte das Ergebnis der Sitzung in einem Tweet. «Heute haben wir Einigkeit gezeigt und die Falle der Spaltung von Herrn Putin abgewendet!», so Turmes.

Zuletzt lag der Gaspreis am TTF am Montag um 110 Euro pro Megawattstunde. Im August erreichte der Preis am TTF einen Höchststand von über 340 Euro pro Megawattstunde. Das Vorhaben betrifft grundsätzlich Großkunden, die am TTF handeln – nicht Endverbraucher, wie etwa bei der Gaspreisbremse in Deutschland. Verbraucherpreise werden indirekt durch die Preise im Großhandel beeinflusst.