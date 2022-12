Nach Kommissionsempfehlung : EU-Europaminister einigen sich auf Beitrittskandidatenstatus für Bosnien

Ende Juni hatte die EU als Signal an Moskau bereits die Ukraine und die Republik Moldau zu Beitrittskandidaten ernannt. Nun hat auch Bosnien diesen Status von den Europaminister erhalten. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Diplomatenkreisen erfuhr, soll die Entscheidung beim EU-Gipfel am Donnerstag offiziell bestätigt werden. Die EU-Kommission hatte den Kandidatenstatus für das Balkanland im Oktober empfohlen, dieser ist an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft.