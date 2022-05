Ex-Regierungschef : EU-Gericht entscheidet in Rechtsstreit zwischen Berlusconi und EZB

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) in Luxemburg in einem Rechtsstreit zwischen dem früheren italienischen Premierminister Silvio Berlusconi und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Silvio Berlusconi, ehemaliger Premierminister von Italien. Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Es geht um einen EZB-Beschluss von 2016, mit dem die Zentralbank den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung am Kapital einer Bank für die von Berlusconi gegründete Holding Fininvest ablehnte. Berlusconi und Fininvest haben den Beschluss angefochten.

Der Rechtsstreit zieht sich schon einige Jahre. Die italienische Zentralbank hatte Berlusconi nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zunächst verboten, über Fininvest weiter mehr als zehn Prozent der Finanzholding Mediolanum zu halten. Berlusconi klagte erfolgreich dagegen. In der Zwischenzeit war Mediolanum allerdings von der Banca Mediolanum erworben worden, wodurch Fininvest Inhaberin einer qualifizierten Beteiligung am Kapital einer Bank wurde. Die italienische Zentralbank schlug der EZB vor, den Erwerb abzulehnen, was diese wegen der begangenen Steuerhinterziehung auch tat.