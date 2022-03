Grenzgänger-Regelung : EU-Gerichtshof beschäftigt sich mit Stipendien

LUXEMBURG - Der Europäische Gerichtshof hat am Mittwoch zu den umstrittenen Studienstipendien getagt. Anwälter beider Seite legten ihre Argumente dar.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg befasst sich mit den Studienstipendien.

Verweigert der luxemburgische Staat Kindern von Grenzgängern zu Recht die Studienbeihilfen? Diese Frage muss der Europäische Gerichtshof beantworten und hat zu diesem Zweck am Mittwoch verschiedene Gruppierungen zu einer Anhörung eingeladen. Die Anwälte der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) «Frontaliers européens au Luxembourg» und der drei Gewerkschaften Aleba, OGBL und LCGB kamen zu Wort. Sie bezogen sich auf den Fall der Niederlande.

Sitzung geht am Nachmittag weiter

Die Plädoyers wurden am Nachmittag fortgesetzt. Zu Wort kommen sollten dann Vertreter aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter anderem Griechenland, Schweden und Österreich, die auf der Seite des luxemburgischen Staats stehen. Wird die Regierung vom Europäischen Gerichtshof aufgefordert, auch an Grenzgänger-Kinder Stipendien auszugeben, müssen auch diese Länder mit ähnlichen Konsequenzen rechnen. Die Staatsanwaltschaft wird ihr Schlussplädoyer am 7. Februar 2013 halten.