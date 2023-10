EU-Gipfel in Brüssel: Bettel wirft Orban Erpressungsversuch gegen EU vor

Xavier Bettel wirft Ungarns Regierungschef Viktor Orban beim EU-Gipfel in Brüssel Erpressung vor. Auch Orbans Treffen mit Putin gerät in Kritik.

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban Erpressungsversuche gegen die EU vorgeworfen. Es könne nicht sein, dass Orban seine Zustimmung für neue Ukraine-Hilfen an die Auszahlung von EU-Geldern für sein Land knüpfe, kritisierte Bettel am Freitag am zweiten Tag eines Gipfeltreffens in Brüssel. Man könne die Europäische Union nicht als Geisel nehmen wollen.