Alles bei Altem : EU-Gipfel ohne neue Flüchtlingspoltik

Die Flüchtlingstragödien im Mittelmeer mit mehreren hundert Toten haben Europa wachgerüttelt. Seit Wochen diskutiert die EU über das Drama. Ändern dürfte sich demnächst nichts.

Europa sieht trotz Kritik keinen Anlass zu einer Änderung seiner Flüchtlingspolitik. Auch nach dem Tod von rund 400 afrikanischen Flüchtlingen vor der italienischen Insel Lampedusa will die EU die Verteilung von illegalen Einwanderern nicht neu regeln. Im Entwurf der Abschlusserklärung des Brüsseler Gipfels kündigt die EU zwar «konsequente Maßnahmen» an, um solche Tragödien zu verhindern. Es ist aber keine grundlegende Neuausrichtung vorgesehen. Die Tragödie im Mittelmeer und ihre Folgen spielen in dem Text nur eine untergeordnete Rolle.