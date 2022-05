Katalanischer Ex-Regierungschef : EU-Justiz gibt Puigdemont vorläufig wieder Immunität zurück

LUXEMBURG – Im März 2021 hat das Europaparlament dem Katalanen Carlos Puigdemont die Immunität entzogen. Bis zu einem Urteil des Europäische Gerichtshofs bleibt diese nun bestehen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dem ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont wieder seine Immunität zugesprochen. Die Umsetzung einer Entscheidung des Europaparlaments zum Entzug der Immunität vom März 2021 werde vorläufig ausgesetzt, so lange die Richter den Fall prüfen, teilte das Gericht in Luxemburg am Dienstag mit. Puigdemonts Anwälte sprachen von einem «vorläufigen Sieg».