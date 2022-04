EU : EU-Kommission fordert Malta zur Abschaffung «goldener Pässe» auf

Malta vergibt im Gegenzug für Investitionszusagen Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaften an wohlhabende Ausländer.

Die EU-Kommission hat Malta zur Abschaffung der sogenannten goldenen Pässe aufgefordert und dem Land mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gedroht. An Malta sei eine Stellungnahme geschickt worden, auf die das Land innerhalb von zwei Monaten antworten müsse, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Wenn der EU-Staat «nicht auf zufriedenstellende Weise» antworte, könne die Kommission den EuGH anrufen, fügte die Behörde hinzu.

Malta vergibt im Gegenzug für Investitionszusagen Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaften an wohlhabende Ausländer. Der kleine EU-Staat hatte Anfang März wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Ausstellung dieser «goldenen Pässe» für Russen und Belarussen vorläufig eingestellt. Zuvor hatte die EU-Kommission eine Erklärung mehrerer westlicher Staats- und Regierungschefs veröffentlicht, in der es hieß, dass die Ausstellung sogenannter goldener Pässe an «reiche Russen mit Verbindungen zur russischen Regierung» begrenzt werden solle.