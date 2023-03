Verkehr : EU-Kommission schlägt digitalen Führerschein und einheitliche Regeln vor

Führerschein auf dem Handy, früher hinters Steuer, umweltschonend fahren: Die EU-Kommission will Europas Straßen mit neuen Gesetzesvorschlägen für einheitliche Regeln sicherer machen. Gleichzeitig präsentierte die Brüsseler Behörde am Mittwoch auch Maßnahmen, um Verkehrsvergehen grenzüberschreitend besser zu ahnden.

Führerschein auf dem Handy anstatt im Portemonnaie

Grünes Fahren: Ergänzungen auf dem Fahrschul-Stundenplan

Größere Wohnmobile auch mit gewöhnlichem Führerschein fahren

Führerschein mit 17 EU-weit – auch für Lkw

Was in Deutschland schon lange Praxis ist, soll nach dem Willen der Kommission bald in der gesamten EU kommen: Junge Menschen sollen bereits mit 17 Jahren den Führerschein machen und Erfahrungen durch begleitetes Fahren sammeln können. Ab 18 dürften sie dann alleine fahren. Um mehr Lkw-Nachwuchsfahrer zu finden, sollen diese Regeln künftig auch für Führerscheine der Klasse C gelten.