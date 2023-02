Weniger Abgase : EU-Kommission stellt Pläne für Lkw und Busse vor

Lkw und Busse sollen künftig weniger CO 2 ausstoßen dürfen. Die EU-Kommission präsentiert am Dienstag (15.30 Uhr) entsprechende Vorschläge. 2019 hatte sich die EU erstmals darauf geeinigt, dass künftig verbindlich vorgeschrieben wird, wie viel CO 2 sogenannte schwere Nutzfahrzeuge verursachen dürfen. Neue Lastwagen und Busse sollten diesem Kompromiss zufolge bis 2030 fast ein Drittel weniger klimaschädliches Kohlendioxid (CO 2 ) ausstoßen als ältere Modelle. EU-Angaben zufolge ist der Schwerlastverkehr für rund ein Viertel der EU-Treibhausgasemissionen im Verkehr verantwortlich.