Brüssel : EU-Kommission will Kampf gegen Menschenhandel verschärfen

Die EU-Kommission will zunehmenden Menschenschmuggel in Europa mit schärferen Regeln bekämpfen. Jedes Jahr gebe es etwa 7000 Opfer, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Montag in Brüssel. Tatsächlich sei die wahre Zahl aber wohl noch höher. «Dies ist nur die Spitze des Eisbergs.»