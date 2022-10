Brüssel : EU-Kommission will Zahl illegaler Schusswaffen reduzieren

Im Kampf gegen Gewalt will die EU-Kommission die Regeln für Import und Export von Schusswaffen verschärfen. «Derzeit gibt es zu viele Kriminelle, die eine tödliche Waffe in den Händen halten», sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag in Brüssel. Die Waffengewalt durch organisierte Gangs nehme in der gesamten EU zu und die Banden hätten immer mehr Möglichkeiten, sich Waffen zu beschaffen. Schätzungsweise seien rund 35 Millionen illegale Schusswaffen im Umlauf. Dies sei eine Gefahr für die Stabilität und Sicherheit der Gesellschaft.