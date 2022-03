Brexit : EU kündigt harte Linie gegen Großbritannien an

Zwar ist der Brexit noch nicht umgesetzt, doch die EU kündigt in Person von Parlamentspräsident David Sassoli harte Verhandlungen mit Großbritannien an.

Die EU kündigt harte Verhandlungen mit Großbritannien an. Der Brexit ist zwar formal noch nicht in die Realität umgesetzt, doch auf Grund der Mehrheitsverhältnisse im britischen Unterhaus gilt er als so gut wie fix.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli wagt deshalb schon einen Ausblick auf die Zeit nach dem britischen EU-Austritt und kündigt eine harte Linie seitens der Europäischen Union an. Boris Johnson strebt ja einen Brexit am 31. Januar 2020 an. Danach beginnt eine Übergangsphase, in der die EU und die Briten ein großes Freihandelsabkommen vereinbaren werden.