Straßburg : EU-Parlament fordert EU-Länder zu Panzerlieferungen an Ukraine auf

Die Ukraine fordert von den westlichen Staaten mehr Militärhilfe in Form von Panzerlieferungen. Am Donnerstag wurde im EU-Parlament eine Resolution verabschiedet, bei der Deutschland und andere EU-Mitgliedstaaten deshalb zur Lieferung der Panzer aufgefordert worden sind.

Das Europaparlament fordert von Deutschland und anderen EU-Staaten mehr Militärhilfe für die Ukraine. Konkret heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution, die EU-Länder sollten ihre militärische Hilfe massiv aufstocken, «insbesondere in den von der ukrainischen Regierung geforderten Bereichen». Gut 500 Abgeordnete stimmten für den Text, 26 dagegen. Die Ukraine fordert von westlichen Staaten wie Deutschland auch Kampfpanzer wie den modernen Leopard-2 und Schützenpanzer. Solche Panzer könnten der Ukraine bei Vorstößen und der Rückeroberung von Gebieten nutzen.