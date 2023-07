Nach Bootsunglück in Griechenland: EU-Parlament will effektivere Seenotrettung

Nach dem jüngsten Bootsunglück in Griechenland mit hunderten Toten fordert das Europaparlament effektivere Einsätze, um mehr Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Die EU-Länder und die europäische Grenzschutzagentur Frontex sollen genügend Schiffe, Ausrüstung und Personal zur Verfügung stellen für einen «proaktiveren und koordinierteren Ansatz» zur Rettung von Menschenleben, hieß es in einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Resolution.