Energie : EU schließt Erdgasabkommen mit Israel und Ägypten

Das Gas soll in ägyptischen Mittelmeerhäfen verflüssigt und von dort nach Europa gebracht werden. Die Kooperation soll weiter ausgebaut werden.

Ursula von der Leyen (2.v.l), Präsidentin der Europäischen Kommission, nimmt an der Unterzeichnung eines Abkommens zur Förderung von Erdgasexporten aus dem Mittelmeerraum nach Europa durch Kadri Simson (l), EU-Energiekommissarin, Tarek al-Mala (M), Minister für Erdöl und mineralische Ressourcen aus Ägypten, und Karine Elharrar, Energieministerin von Israel, teil. Dati Bendo/EU Commission/dpa

Die Europäische Union hat am Mittwoch ein Abkommen mit Israel und Ägypten über Flüssiggas-Lieferungen nach Europa unterzeichnet. Die Vereinbarung, die in Kairo geschlossen wurde, sieht vor, dass Israel mehr Erdgas via Ägypten liefert, das über Anlagen zur Verflüssigung des Gases für den Export auf dem Seeweg verfügt, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte.

«Was für ein besonderer Moment», sagte von der Leyen in einer Pressekonferenz mit den Energieministern aus Ägypten und Israel. «Ich begrüße die Unterzeichnung dieses historischen Abkommens von ganzem Herzen.» Die Vereinbarung sei Teil der Bemühungen Europas, seine Energiequellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Als vertrauenswürdige Lieferanten nannte sie Israel und Ägypten, die in den letzten Jahren nach großen Offshore-Funden zu Gasexporteuren geworden sind.

Das israelische Gas wird über eine Pipeline zum ägyptischen LNG-Terminal am Mittelmeer transportiert und von dort mit Tankschiffen an die europäischen Küsten gebracht. Israel betreibt zwei Gasfelder vor der Mittelmeerküste, die zusammen schätzungsweise 690 Milliarden Kubikmeter Erdgas enthalten. Eine dritte Offshore-Anlage ist in Arbeit.

Die israelische Energieministerin Karine Elharrar erklärte, das Abkommen sei eine Folge der russischen Invasion in der Ukraine, die eine europäische Energiekrise ausgelöst habe. Es sei auch ein Zeichen für die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Ägypten und Israel, zwei ehemaligen Feinden. «Dies ist ein Statement an diejenigen, die in unserer Region nur negative Kräfte wie Spaltung und Konflikt sehen», sagte sie. Nun werde ein neuer Weg der Partnerschaft, Solidarität und Nachhaltigkeit beschritten.

Abkommen sei Meilenstein für die Zusammenarbeit zischen Ägypten, Israel und der EU

Der ägyptische Erdölminister Tarek al-Molla bezeichnete das Abkommen als einen wichtigen Meilenstein für die Zusammenarbeit zwischen Ägypten, Israel und der EU. Es werde zu einer weiteren Kooperation zwischen den Mitgliedern des Gasforums für den östlichen Mittelmeerraum führen, dem Jordanien, Israel, Zypern, Griechenland, Ägypten, die Palästinensische Autonomiebehörde, Frankreich und Italien angehören.

Die ägyptischen Erdgasanlagen am Mittelmeer sind seit dem Aufstand von 2011, der den langjährigen Autokraten Hosni Mubarak stürzte, weitgehend außer Betrieb. In den vergangenen Jahren wurden sie unter der Regierung von Präsident Abdel Fattah Al-Sisi instandgesetzt und modernisiert.

Im vergangenen Jahr importierte die Europäische Union etwa 40 Prozent ihres Erdgases aus Russland und konnte sich deshalb nicht auf einen Gas-Boykott gegen Moskau wegen des Angriffs auf die Ukraine einigen.