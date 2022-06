EU : EU-Staaten einigen sich laut Frankreich auf freiwillige Flüchtlings-Umverteilung

Die EU-Staaten haben sich nach französischen Angaben grundsätzlich auf eine freiwillige Umverteilung von Flüchtlingen in Europa geeinigt. Der französische Innenminister Gérald Darmanin schrieb am Freitag nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen auf Twitter, eine «große Mehrheit» der Mitgliedsländer habe dem neuen Solidaritäts-Mechanismus zugestimmt. Zugleich soll demnach der Schutz der europäischen Außengrenzen gestärkt werden.

Darmanin hatte den in Luxemburg tagenden Innenministern eine sechsseitige Erklärung für einen «freiwilligen Solidaritätsmechanismus» vorgelegt. Der Kerngedanke: Wer besonders belasteten Ländern wie Italien oder Griechenland keine Migranten abnimmt, soll einen «finanziellen Beitrag» an sie zahlen oder anderweitig helfen. Binnen eines Jahres ist laut EU-Diplomaten so die Umverteilung von rund 10.000 Menschen vorgesehen, die vor allem über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind.