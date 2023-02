Energiekrise : EU-Staaten übertreffen Gassparziel – Luxemburg in Top 10

Die Gaszähler ratterten in den vergangenen Monaten fast in der ganzen EU langsamer.

Die EU-Staaten haben ihren Gasverbrauch seit Mitte 2022 um mehr als 19 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt und damit ihr eigenes Einsparungsziel übertroffen. Luxemburg landet auf dem siebten Platz, Deutschland erreicht ziemlich genau den Durchschnitt, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Nachdem Russland nach der Invasion in die Ukraine die Gasimporte in die EU stark reduziert hatte, verpflichteten sich die EU-Länder, ihren Bedarf in den Monaten zwischen August und März um 15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des gleichen Zeitraums in den fünf Vorjahren zu senken.