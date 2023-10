EU-Statement entschärft?: Luxemburg weist Beschuldigung israelischen Mediums zurück

Nach der beispiellosen Hamas-Attacke auf sein Territorium hat Israel einen vernichtenden Angriff auf den Gazastreifen gestartet. Im Bild: Palästinensische Zivilisten und Rettungskräfte in Gaza-Stadt. AFP

Der scheidende Premierminister Xavier Bettel (DP) und Noch-Außenminister Jean Asselborn (LSAP) haben die Angriffe der Hamas in entsprechenden Postings am Wochenende verurteilt. «Terrorismus und Gewalt sind keine Lösung», schrieb Bettel, Jean Asselborn verwies auf die Zivilisten, die geschützt werden müssten. Über den Nachrichtensender i24news mit Sitz in Tel Aviv kam jedoch der Vorwurf auf, Luxemburg, Irland und Dänemark hätten sich geweigert, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen und dadurch eine härtere Erklärung der EU verhindert. Eine «diplomatische Quelle» habe dies berichtet.

Außenminister Jean Asselborn reagierte über den Ministeriums-Account auf der Plattform X und wies die Anschuldigung zurück. «Zu keinem Zeitpunkt haben wir es abgelehnt, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen.» Das Großherzogtum habe sich konstruktiv an den Diskussionen der EU zu einem Statement beteiligt, um die «schrecklichen Terrorattacken» zu verurteilen. Man habe lediglich um die Formulierung gebeten: «Aufruf zur Eskalationsabwendung».

Dänemark bezeichnet die Meldung von i24news bei X gar als «Falschinformation», die das Land entschieden zurückweise. Sich gegen die Einstufung der Hamas als Terrororganisation wehren – «das würde Dänemark niemals tun», so das dortige Außenministerium. «Die Hamas wird von der EU als Terrororganisation eingestuft, und Dänemark hat bei mehreren Gelegenheiten auf die Hamas als solche Bezug genommen.»

Jean Asselborn befürwortet eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina, wie sie auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seiner Resolution 2334 von 2016 vertritt. Den Bau israelischer Wohneinheiten im Westjordanland verurteilte er in der Vergangenheit, dieser sei ein «Hindernis für die Bildung eines künftigen souveränen, zusammenhängenden und lebensfähigen palästinensischen Staates in den Grenzen vom 4. Juni 1967», so Asselborn in einer Reaktion auf die entsprechende Ankündigung Israels 2021. Neben den Angriffen der Hamas, prangerte er auch immer wieder die Repression an, der die palästinensische Bevölkerung gleich von mehreren Seiten ausgesetzt sei.

Die Außenminister der Europäischen Union kommen am morgigen Dienstag zu einem außerordentlichen Treffen zusammen. «Ich berufe morgen eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister ein, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen», schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf der Plattform X. Die Außenminister wollen sich am Nachmittag am Rande eines geplanten Treffens von Vertretern der arabischen Golfstaaten und der EU im Oman besprechen. Diejenigen, die wegen des Treffens in der Hauptstadt Muskat vor Ort sind, treffen sich persönlich, ihre Amtskollegen sollen per Video zugeschaltet werden.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet. Zehntausende israelische Soldaten waren im Einsatz, um die auf israelisches Gebiet vorgedrungenen Kämpfer der Hamas zurückzuschlagen. Bis zum Montagvormittag wurden auf beiden Seiten mehr als 1100 Todesopfer gemeldet.

Mit Material der DPA