EU und Australien: Verhandlungen über Handelsabkommen vorerst gescheitert

Die seit mehr als fünf Jahren laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Australien über ein Handelsabkommen sind vorerst gescheitert. Der australische Landwirtschaftsminister Murray Watt warf den EU-Unterhändlern am Montag fehlende Kompromissbereitschaft vor. Die EU-Kommission erklärte, Australien habe neue Forderungen gestellt, sie zeigte sich aber bereit für weitere Verhandlungen. Watt sagte hingegen, er gehe bis 2025 nicht von einer Rückkehr an den Verhandlungstisch aus.

Die vorerst letzten Gespräche hatte es am Wochenende am Rande des G7-Handelsministertreffens im japanischen Osaka gegeben. «Leider haben wir auf EU-Seite nicht die nötige Bewegung gesehen», sagte Watt dazu im Fernsehsender ABC. Es sei zudem «wenig wahrscheinlich», dass die Verhandlungen in der laufenden Legislaturperiode wieder aufgenommen würden. Die jetzige australische Regierung ist bis 2025 im Amt.