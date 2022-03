Unfairer Wettbewerb : EU will härter gegen Google vorgehen

Google droht ein Strafverfahren: EU-Ermittler werfen dem Internetriesen vor, seine Marktdominanz als Suchmaschine zugunsten eigener Dienste missbraucht zu haben.

Die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager könnte am Mittwoch entsprechende rechtliche Schritte wegen Wettbewerbsverzerrung ankündigen, meldeten das Wall Street Journal und die New York Times unter Berufung auf nicht näher genannte Gewährsleute am Dienstagabend. Demnach will die dänische Politikerin zu Gesprächen in die USA reisen.