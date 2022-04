Messengerdienste in Gefahr? : EU will Verschlüsselung aushebeln – «damit ist nichts mehr vertraulich»

1 / 8 Was wir via verschlüsseltem Messenger schreiben, könnte bald schon nicht mehr geheim sein. 20min/Simon Glauser So plant die EU ein neues Gesetz, das Messenger verpflichtet, Daten auf Handys zu durchsuchen. 20min/Taddeo Cerletti «Sicher verschlüsselte Kommunikation ist damit in Gefahr», sagt Patrick Breyer, Mitglied des EU-Parlaments. Patrick Breyer

Was genau plant die EU-Kommission?

Die EU will Betreibern von sicheren Kommunikationsdiensten in Zukunft vorschreiben, verschlüsselte Chats, Nachrichten und E-Mails automatisch auf verdächtige Inhalte zu durchsuchen. Der Gesetzesvorschlag zielt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Diensten wie Whatsapp oder Signal ab. «Nichts ist mehr vertraulich oder geheim. Sicher verschlüsselte Kommunikation ist damit in Gefahr», sagt Patrick Breyer, Politiker der Piratenpartei Deutschland. Der Jurist ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Was bezweckt die EU-Kommission damit?

Mit dem Projekt will die EU gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch ankämpfen. «Es soll sichergestellt werden, dass die Firmen ihren Beitrag leisten, indem sie verpflichtet werden, Kindesmissbrauch zu entdecken, zu melden und zu entfernen», so die EU-Kommissarin Ylva Johansson in einem Schreiben. Wie dies umgesetzt werden soll, lässt die EU-Kommission offen. «Es ist unwahrscheinlich, dass im Gesetzesentwurf technische Details ausgeführt werden», erklärt netzpolitik.org. Vermutlich werde dies den Anbietern überlassen.

Kennen andere Staaten solche Hintertüren?

In den USA laufen mit dem sogenannten Earn-it-Act seit 2020 ähnliche Bestrebungen. Eine erste Version des geplanten Gesetzes wurde als «Hintertürangriff auf die Verschlüsselung» bezeichnet. Im Februar 2022 nahm der umstrittene Gesetzesentwurf eine wichtige Hürde: Ein Senatsausschuss verabschiedete das Gesetz.

Was sind die Gefahren des EU-Pakets?

Die internationale Vereinigung von Bürgerrechtsorganisationen (Edir) fürchtet, dass damit ein Präzedenzfall für die massenhafte Ausspähung privater Kommunikation geschaffen werden könnte. Schon im letzten Herbst hatten sich bekannte Sicherheitsforscherinnen und Kryptologen gegen das Durchsuchen von Handys gestellt: Solche Pläne seien gefährlich für die IT-Sicherheit und die Demokratie, hieß es in ihrer Studie. Die geplante Kontrolle sei ein Dammbruch und die Technologie zum automatischen Mitlesen privater Kommunikation gefährlich, sagt Breyer: «Denn sie kann spielend leicht auch für andere Zwecke entfremdet werden.»

Was bedeutet das alles konkret?

«Flirts und Sexting werden mitgelesen, private Fotos und Videos werden unter Umständen von Mitarbeitern von internationalen Konzernen und Polizeibehörden angesehen und unschuldig Verdächtigte müssen mit Strafverfahren, Vorladung oder Hausdurchsuchung rechnen», warnt Breyer.

Was sagen die Messenger?

Anfragen bei Meta (Whatsapp) und Signal wurden bisher nicht beantwortet.

Wie geht es nun weiter?