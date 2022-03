Tennis : Eugenie Bouchard schlägt in Kockelscheuer auf

LUXEMBURG – Die BGL BNP Paribas Open in Luxemburg bekommen hohen Besuch: Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard wird bei dem Turnier vom 11. Bis zum 18. Oktober aufschlagen

Seit ihrem ersten Besuch in Kockelscheuer im vergangenen Jahr – damals wurde sie in der ersten Runde besiegt – legte Eugenie Bouchard eine steile Karriere hin: 2014 erreichte sie das Halbfinale der Australian Open und von Roland Garos – bevor sie vergangene Woche im Wimbledon-Finale gegen die Tschechin Petra Kvitova verlor.

Die Organisatoren des großherzoglichen Tennisturniers, das auf jeden Fall bis 2018 stattfinden wird, widmen das Turnier in diesem Jahr Anne Kremer. Die 38-jährige Luxemburgerin, die es bis auf Platz 18 der Weltrangliste geschafft hat, wird in Kockelscheuer ihr letztes Turnier spielen – sie verabschiedet sich vom Tenniszirkus. Am Sonntag, 12. Oktober, will sie beim «Gender Equality Tennis Day» mit einem anderen ATP-Spieler ein Mixed gegen Andrea Petkovic und ihren Bruder Gilles Kremer spielen.