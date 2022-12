EZB : Euro startet etwas schwächer in den Tag

Nachdem die Europäische Zentralbank den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0516 Dollar angesetzt hat, sank dieser über Nacht wieder um 0,0061 Dollar.

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel moderat nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0455 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0516 Dollar festgesetzt.