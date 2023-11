EuroDreams: Jackpot wurde bei Premiere gleich doppelt geknackt

Der erste EuroDreams-Jackpot mit einer Monatsrente von 20.000 Euro über 30 Jahre wurde bereits am Montagabend geknackt – allerdings nicht in Luxemburg, sondern in Frankreich. Dort haben zwei Personen die sechs Zahlen sowie die «Traumnummer» richtig getippt, was ihnen den Maximalgewinn von insgesamt 7,2 Millionen Euro sichert.

Auch in Großherzogtum gab es glückliche Gesichter, wenn auch in vollkommen anderen Dimensionen. Jede vierte gespielte Reihe des neuen Spiels, das in acht europäischen Ländern angeboten wird, führte zu einem Gewinn, wobei die Gewinnsummen zwischen 2,50 Euro und 100 Euro lagen. Noch hat EuroDreams also keine Luxemburger über Nacht reich gemacht, doch die nächste Chance wartet schon – die Ziehungen finden wöchentlich am Montag und Donnerstag statt. Gewinne aus dem EuroDreams sind steuerfrei.