EuroDreams: Mit neuer Lotterie von vorgezogener Rente träumen

1 / 4 Am Montag, den 6. November, findet die erste Ziehung von EuroDreams statt. L'essentiel L'essentiel L'essentiel

«20.000 Euro im Monat, 30 Jahre lang, das ist doch was». Im Shop der Nationallotterie in einem großen Einkaufszentrum in Strassen wurden schon bald die ersten Kästchen des neuen Spiels EuroDreams ausgefüllt, das am Montag gestartet wurde. «Einige Leute haben sogar schon vor der Eröffnung an den Automaten gespielt», erzählt die Verkäuferin. «Das Neue funktioniert immer. Manche hoffen auf Anfängerglück.»

«Wenn ich gewinne, gehe ich in Rente. Natürlich werde ich meiner Familie etwas abgeben, aber zuerst kommt die Rente. Ich glaube, das würden viele Leute auch so machen», scherzt Stefano aus Steinsel, der normalerweise Lotto und EuroMillions spielt, aber das neue Spiel einmal ausprobieren wollte. «Man weiß ja nie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.» Der an den Wänden plakatierte Spruch «100 Prozent der Gewinner haben ihr Glück versucht»,scheint ihm Recht zu geben.

«So viel Geld jeden Monat, das hätten wir auch gerne»

Auch Aurélie und Mathieu, die in einem benachbarten Kiosk hinter der Theke stehen, haben vom ersten Tag an die Begeisterung für das Spiel gespürt. «Schon vergangene Woche haben uns Leute gefragt, ob EuroDreams schon angefangen hat. Manche wussten es sogar schon vor uns! Wir haben am ersten Morgen etwa 15 Lose verkauft. Ein Tipp kostet 2,50 Euro. Es gibt sechs Zahlen und eine Dream-Zahl, die angekreuzt werden müssen. Wir haben Spieler, die ein bisschen alles spielen und andere, die gern etwas Neues ausprobieren wollen».

So wie Marie Jo. Bei einer Premiere hat sie fast 100 Euro eingesetzt, für mehrere Ziehungen. «20.000 Euro für dreißig Jahre oder etwas weniger würden mir reichen», sagt die Frau aus Bartringen lachend. Sie träume davon, «viel zu reisen». Nach Spanien, Frankreich, auf die Kanarischen Inseln ... «Und vielleicht gönne ich mir auch ein neues Auto». Marcelle aus Esch ist Stammgast bei High Five, wo sie schon einige Hundert Euro gewonnen habe. Sie versuchte ihr Glück auch mit der Absicht, es mit ihren Kindern zu teilen. «Für sie kann man immer Geld gebrauchen».

Würdest Du lieber einen großen Jackpot wie EuroMillions gewinnen oder eine Rente wie bei EuroDreams? Die Rente bedeutet mehr Sicherheit und garantiertes Geld, das jeden Monat auf dem Konto landet. Den großen Jackpot mit 100 Millionen auf der Bank und man ist alle Sorgen los. Eines von beiden, ich bin da nicht wählerisch. Ich spiele keine Glücksspiele.

An einer Tankstelle in Differdingen lief EuroDreams zögerlicher an. «Aber das wird schon klappen. Eine solche Summe jeden Monat, das hätten wir auch gerne», erklären die Verkäuferinnen. Sie zeigen sich überzeugt, dass die Teilnehmer in Scharen kommen werden, je näher die erste Ziehung am Montag, den 6. November, rückt. Die Gewinner des europaweiten Spiels werden jeden Montag und Donnerstag bekannt gegeben.