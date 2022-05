EU-Kommissar Nicolas Schmit: «Europa hat Luxemburg eine Stimme gegeben»

Seit 2019 ist der 9. Mai in Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag. Anlässlich des Europatags zum Gedenken an die historische Erklärung von Robert Schuman hat Luxemburg den Feiertag als erstes europäisches Land eingeführt – und somit auch «das richtige Signal gegeben», meint Nicolas Schmit (LSAP), EU-Kommissar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Eingliederung, im Interview mit L'essentiel. Er sei «stolz» auf diese Entscheidung, die von der Regierungskoalition zu Beginn der zweiten Amtszeit «auf Vorschlag der Sozialisten» getroffen wurde, wie der ehemalige Arbeitsminister erinnert.

Aber reicht ein Feiertag aus, um das Interesse der Bevölkerung an europäischen Themen zu wecken? «Die gleiche Frage könnte man sich auch bei einem Nationalfeiertag oder einem anderen Feiertag stellen», sagt Schmit, «aber es gibt den Menschen die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, insbesondere unter den aktuellen Umständen, da der Krieg auf dem europäischen Kontinent zurückkehrt. Das Argument des Friedens ist aktueller denn je» – gerade im Hinblick auf die russische Invasion in der Ukraine.

Dies bedeute jedoch nicht, dass Europa nicht kritisiert werden könne, so der gebürtige Differdinger, der an den Slogan seiner Kampagne für die Europawahl erinnert: «Ich bin für Europa und für ein anderes Europa». Der Sozialdemokrat, der 2019 EU-Kommissar wurde, habe selbst «mehrmals eine zu liberale EU kritisiert». Seiner Ansicht nach hat die EU-Kommission den Kurs korrigiert, indem sie in die Sozialwirtschaft investiert habe. «Stellen Sie sich vor, dass es eines Tages einen Mindestlohn auf europäischer Ebene geben wird», blickt Nicolas Schmit in die Zukunft.