Dringlichkeitskomitee einberufen : Europa ist laut der WHO das «Epizentrum» der Affenpocken

Die WHO beobachtet die Fallzahlen der Affenpocken in Europa und beruft demnächst ein Dringlichkeitskomitee ein.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will erneut ihre Expertinnen und Experten zum weltweiten Ausbruch der Affenpocken zusammenrufen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte am Mittwoch in Genf an, das zuständige Dringlichkeitskomitee werde «in der Woche vom 18. Juli oder früher» tagen. Inzwischen wurden mehr als 6000 Affenpocken-Fälle in 58 Ländern bestätigt.