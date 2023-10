Europa League: Freiburg kassiert erste Niederlage in der Gruppe A

Der SC Freiburg hat in der Europa League seinen zweiten Gruppensieg verpasst. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Donnerstagabend West Ham United mit 1:2 (0:1) und kassierte damit die erste Niederlage in der Gruppe A. Vor 34.100 Zuschauer im ausverkauften Europa-Park Stadion ging der Conference-League-Sieger der Vorsaison bereits in der achten Minute durch Lucas Paqueta in Führung.