«Powered by Nord Stream 2» : Europa-Park benennt Achterbahn um

Die beliebte Achterbahn «Blue Fire powered by Nord Stream 2» bekommt einen neuen Namen. Wie es mit dem Sponsoring der Gasfirma weitergeht, ist noch offen.

Ein solches Sponsoring sei angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht okay, finden viele.

Der Europa-Park gerät mitten in den Aufbauarbeiten zur neuen Saison in einen Shitstorm. Fans kritisieren den Freizeitpark für das Sponsoring mit dem Gasunternehmen Nord Stream 2, Tochterfirma des Konzerns Gazprom, der zur Hälfte dem russischen Staat gehört.

Zudem fordern sie eine Namensänderung der beliebten Achterbahn «Blue Fire» im Themenbereich Island. Die Bahn soll nicht mehr mit der Firma mit Hauptsitz in Zug in Verbindung stehen. Der Zusatz «powered by Nord Stream 2» soll weg.

Europa-Park reagiert

«Wir wollen in so einer Situation keine unnötigen Reibungsflächen schaffen», so Borer. Die Bahn werde künftig nur noch Blue Fire Megacoaster heißen. Wie es mit der Partnerschaft weitergeht, lasse sich noch nicht sagen. «Da müssen wir alle die Entwicklung abwarten», so Borer.