Rust : Europa-Park geht in den «Winterzauber» über

Der Europa-Park Rust startet in die Wintersaison: Ab dem 26. November legt sich der «Winterzauber» über den Freizeitpark – es gibt Plätzchen, Punsch und die Themenviertel werden festlich geschmückt. Mehrere Tannen, unter anderem ein 15 Meter hohes Exemplar auf der Place du Luxembourg werden für die richtige Stimmung sorgen, wie der Park in einer Pressemitteilung schreibt. Mehrere Weihnachtsmärkte mit regionalen und europäischen Spezialitäten sowie alter Handwerkskunst, Fackeln und Feuerstellen sollen die winter-weihnachtliche Atmosphäre schaffen.

Für die jungen Besucher hat sich der Europa-Park die ein oder andere saisonale Attraktion ausgedacht: Im Bereich «Skitty World Nordic» können Kinder und Jugendliche Langlauf ausprobieren, im österreichischen Themenbereich gibt es eine Skipiste und Schlitten. Groß und Klein können an ihren Eislauf-Skills arbeiten: Auf dem See neben dem «Fjord-Rafting» wird es eine Eislaufbahn geben. Eine Wunschliste für den Weihnachtsmann? Die können Kinder in dessen Büro und in seinem Kaminzimmer im englischen Themenbereich abgeben.