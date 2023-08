Voltron Nevera: Europapark kooperiert mit Bugatti Rimac für Speed-Achterbahn 

RUST – Für die neueste Achterbahn Voltron Nevera in Rust kooperiert der Europapark mit dem kroatischen «Wunderkind» Mate Rimac. Mit ihr sollen Besucher in die Experimente zur Elektrizität von Nikola Tesla eintauchen können.

Voltron Nevera powered by Rimac: So lautet der offizielle Name der neuen Achterbahn im Europa-Park. Bild: Europapark

Der Europapark baut derzeit einen neuen Themenbereich Kroatien. Das Highlight dieses Bereichs wird die neue Achterbahn namens «Voltron Nevera powered by Rimac» sein. Die Achterbahn ist laut den Machern eine der modernsten und spektakulärsten der Welt und lässt die Besucher in die Experimente zur Elektrizität von Nikola Tesla eintauchen. Mit einer Länge von 1385 Metern ist sie der längste Multi Launch Coaster Europas und hält auch den Rekord für die meisten Beschleunigungsabschnitte in Europa.

Die Zusammenarbeit zwischen Mack und Bugatti Rimac wurde am Donnerstag mit viel Pomp und Drohnenshow auf der kroatischen Partyinsel Hvar vorgestellt. Bild: Europapark

Die Zusammenarbeit mit dem 35-jährigen kroatischen Automobilunternehmer und Erfinder Mate Rimac, wurde am Donnerstag auf der Insel Hvar in Anwesenheit des kroatischen Premierministers bekannt gegeben. Der in einfachen Verhältnissen in Deutschland aufgewachsene Rimac ist Gründer und Hauptaktionär von Bugatti Rimac und bekannt für seine Forschungen im Bereich der Elektromotoren und Batterien in Hochleistungsfahrzeugen. Sein Elektro-Hypercar Rimac Nevera gilt als das schnellste Elektroauto der Welt und hat zahlreiche Beschleunigungs- und Bremsrekorde aufgestellt. Die Achterbahn Voltron Nevera wird ebenfalls einen Geschwindigkeitsrausch bieten und die Züge viermal katapultartig auf bis zu 90 Stundenkilometer beschleunigen, einmal sogar rückwärts.

«Für mich ist es die zurzeit intelligenteste Achterbahn der Welt»

Der Mann, der beim Design und Bau der neuen Bahn alle technischen Fäden zusammenhält, ist der Patrick Marx aus der Schweiz. Der «Projektleiter Achterbahn» und studierte Maschinenbauingenieur bekommt leuchtende Augen, als er von der Bahn erzählt: «Die neue Bahn ist ein maßgeschneidertes Einzelstück, das es so nur einmal geben wird auf der Welt. Wir haben das Fahrerlebnis eine Stufe höher gelegt als alles Bisherige.» Das bedeute nicht unbedingt eine krassere Fahrt mit noch extremeren G-Erlebnissen: «Es ist für mich eher die zurzeit intelligenteste Achterbahn der Welt. Sie enthält mehrere Elemente, die so noch nie gebaut wurden.» Außergewöhnlich sind etwa die vier starken Beschleunigungsstrecken und eine 2,2 Sekunden dauernde Kopfüber-Phase «in Schwerelosigkeit».

«Wir suchen immer Leute – bewerbt euch»

Marx, der als Dreijähriger zum ersten Mal auf einer Achterbahn saß und seither rund tausend Achterbahnen in aller Welt gefahren ist, wusste von klein auf, dass er selber Bahnen bauen wollte. Und er ist nach wie vor sichtlich begeistert von seinem Job. Es sei gar nicht so schwer gewesen, Projektleiter Achterbahnen beim Europapark zu werden. «Wir suchen immer Leute, die diesen Traum leben wollen. Fragt uns am besten an, was ihr studieren sollt und dann studiert das. Am besten Maschinenbau, Baustatik oder Elektrotechnik. Dann stehen die Chancen gut.»

Hält die Fäden bei der Voltron Nevera zusammen: Patrick Marx, Projektleiter Achterbahnen bei Mack Rides, am Donnerstag in Hvar, Kroatien. Bild: Europapark