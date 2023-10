Europa-Premiere: Post bietet ab sofort Apple-zertifizierte Reparaturen an

Beschädigte Apple-Geräte können in einem der 15 «Post Spaces» im Großherzogtum abgegeben werden.

iPhone-Besitzerinnen und Besitzer können defekte Geräte nun bei Post Luxemburg reparieren lassen. Für «jedes iPhone, iPad, jeden AirPod und jeden Apple Pencil» wird eine den Apple-Anforderungen entsprechende Reparatur sowie der Fortbestand der Garantie gewährleistet, heißt es in einer Pressemitteilung des Mobilfunkanbieters vom Dienstagnachmittag. So müsse nicht mehr auf Subunternehmer zurückgegriffen werden.

Beschädigte Apple-Geräte können in einem der 15 «Post Spaces» im Großherzogtum abgegeben werden. Die Techniker seien eigens in den Reparaturtechniken von Apple geschult worden. Nach der Reparatur mit zugelassenen Apple-Diagnosen, -Werkzeugen und Originalersatzteilen wird «eine dreimonatige Garantie, auch außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist» gewährt.

Je nach Diagnose sind «Express-Reparaturen für iPhones innerhalb von 48 Stunden möglich», so Post weiter in ihrem Schreiben. Dazu ist ein Online-Termin sowie die Abgabe des Geräts in der Cloche-d'Or-Filiale erforderlich.