Europa-Tournee: Smashing Pumpkins legen Stopp in Luxemburg ein

Die Smashing Pumpkins sind zurück. Am 28. Juni 2024 gibt die US-Rockband, deren Musik dem Alternativrock der 90er-Jahre zugeordnet wird, ein Konzert in der Escher Rockhal. Die Musiker machten sich den Namen mit den Kult-Alben «Siamese dream» (1993) und «Mellon Collie and the infinite Sadness» (1995).