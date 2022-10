EU-Umfrage: Europäer stecken im Durchschnitt 141 Euro monatlich in den Tank

In Deutschland sind die Kosten für ein neu angeschafftes Autos mit durchschnittlich 20.084 Euro am höchsten, während er in Frankreich 16.553 Euro und in Belgien 18.800 Euro beträgt (bei einem EU-Durchschnitt von 16.712 Euro).

Alle Befragten waren sich einig, dass sie viel Geld für Kraftstoff aufwenden müssen: 69 Prozent in Deutschland, 77 Prozent in Frankreich und 79 Prozent in Belgien. Das Durchschnittsbudget in den elf befragten europäischen Ländern liegt laut Umfrage bei 141 Euro. Von 112 Euro in Polen über 145 Euro in Frankreich und 153 Euro in Deutschland bis hin zu 165 Euro in Belgien.