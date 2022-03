Cancún, Mexiko : Europäische Touristen sterben bei Busunglück

Bei einem Busunglück sind drei Europäer und fünf Mexikaner verstorben sowie 19 weitere verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu der Unfallursache.

Unter den acht Toten des Busunglücks in Mexiko vom Sonntag sind ein Deutscher und zwei Franzosen. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Quintana Roo erklärte am Montag, dass auch fünf Mexikaner bei dem Zusammenstoß zwischen dem Bus und einem Lastwagen auf einer Autobahn in der Nähe des beliebten mexikanischen Ferienortes Cancún gestorben waren. Weitere 19 der insgesamt 45 Fahrgäste wurden demnach verletzt.