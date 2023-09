Europäische Umweltagentur : Luxemburger sind zu oft der Chemikalie BPA ausgesetzt

LUXEMBURG – Bisphenol A kommt in zahllosen Alltagsprodukten vor – etwa in Lebensmittelverpackungen. Laut einer Studie ist der Grenzwerte in Luxemburg in 100 Prozent der Fälle überschritten worden.