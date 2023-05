Frankfurt am Main: Europäische Zentralbank erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag in Frankfurt am Main in ihrer Ratssitzung über Maßnahmen gegen die weiterhin hohe Inflation beraten. Der Entschluss: Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt nun auf 3,75 Prozent. Parken Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür künftig 3,25 Prozent Zinsen, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.



«Die künftigen Entscheidungen des EZB-Rats werden sicherstellen, dass die Leitzinsen auf ein Niveau gebracht werden, das ausreichend restriktiv ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu erreichen, und dass sie so lange wie nötig auf diesem Niveau gehalten werden», teilt die Europäische Zentralbank mit.